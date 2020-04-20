В городе Ревда Свердловской области ввели план-перехват после подрыва банкомата грабителем

ТАСС, 20 апреля. План-перехват ввели в городе Ревда Свердловской области после подрыва банкомата с целью ограбления, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального ОВД, в городе введен план-перехват. Из Екатеринбурга на помощь ревдинским коллегам отправили опытных экспертов-криминалистов. По одной из отрабатываемых версий, в терминал было закачано некое вещество, которое впоследствии взорвали. Впрочем, оперуполномоченные отрабатывают и другие версии хищения средств", - сказал он.

Он добавил, что пострадавших нет. Злоумышленник, по предварительным данным, был в маске.

По словам Горелых, расследование взято на контроль управлением уголовного розыска регионального полицейского главка.