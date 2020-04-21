Свердловские власти считают, что подготовка к Универсиаде-2023 не должна останавливаться

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Подготовка к Всемирной летней универсиаде студентов в Екатеринбурге в 2023 году не должна останавливаться, она позволит в числе прочего помочь бизнесу в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщил во вторник первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов на внеочередном заседании Законодательного собрания региона.

"Вирусы приходят и уходят, а стимулировать внутренний спрос можно только подготовкой и проведением таких масштабных мероприятий. Сегодня все видим, как просел рынок общепита, гостиничных сервисов, мы их активно стимулировали. Стимулировали тем, что привлекали крупные событийные международные мероприятия. <...> По Универсиаде решение должно быть однозначным, мы к этому событию готовимся. <…> Универсиада поможет загрузить строительный комплекс, множество наших предприятий-поставщиков стройматериалов", - сказал Орлов.

Россия во второй раз примет летнюю Универсиаду. В 2013 году соревнования проходили в Казани. В бытность СССР Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году.