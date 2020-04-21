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Пандемия коронавируса нового типа

"Газпром добыча Ямбург" отменил вахтовую пересменку до 1 июня из-за пандемии

В компании отметили, что при возобновлении вахтовых рейсов в мае пришлось бы вывезти в неблагополучные с точки зрения эпидемиологической обстановки регионы 933 работника

ТАСС, 21 апреля. Вахтовые рейсы в ООО "Газпром добыча Ямбург" отменены до 1 июня в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в официальном письме гендиректора компании Олега Арно, опубликованном на сайте "Газпром добыча Ямбург" во вторник.

"Штабом по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в ООО "Газпром добыча Ямбург" принято решение об отмене всех вахтовых рейсов до 1 июня", - говорится в сообщении.

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По словам Арно, согласно решениям региональных властей, вахтовики, прибывающие в ЯНАО, должны пройти обсервацию в течение 14 дней в пунктах сбора и предварительное тестирование на коронавирус. Для того, чтобы вахтовые самолеты привезли сотрудников в начале мая, обсервация должна начаться уже сейчас.

"При возобновлении вахтовых рейсов в мае нам пришлось бы вывезти в неблагополучные с точки зрения эпидемиологической обстановки регионы 933 работника. Соответственно, примерно столько же человек сейчас собрать в этих регионах, поместить на 14-дневный карантин в гостиничных объектах и потом доставить в вахтовые поселки и на промыслы. Как вы понимаете, риск заражения в дороге возрастает кратно, причем это риск не только для работника, но и для членов его семьи (в случае следования домой)", - написал Арно.

Он также добавил, что при наличии исключительных семейных обстоятельств, требующих возвращения в мае в регион постоянного проживания, работникам надо обратиться к руководителю. "Компания окажет необходимое организационное содействие", - уточнил Арно.

В регионах Уральского федерального округа (УФО) подтверждено 843 случая заражения коронавирусом. Из них 140 в Ямало-Ненецком автономном округе. Один человек с подтвержденным коронавирусом умер. Ранее в региональном оперативном штабе сообщали о случаях заражения коронавирусом вахтовых рабочих.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
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