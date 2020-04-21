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Пандемия коронавируса нового типа

В Екатеринбурге задержали пациента с коронавирусом, сбежавшего из больницы

Пожилой мужчина 20 апреля самовольно покинул больницу №1, где ранее предварительно диагностировали инфекцию более чем у 90 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. Пожилой пациент с коронавирусом, который 20 апреля самовольно покинул больницу №1 Екатеринбурга, задержан и госпитализирован, сообщили во вторник ТАСС в оперативном штабе Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в понедельник, что горбольница № 1 в Екатеринбурге закрыта на карантин. По данным аппарата полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе, у 16 сотрудников медучреждения и 75 пациентов предварительно диагностирован коронавирус.

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"Накануне вечером пожилой пациент с диагнозом COVID-19 самовольно покинул Центральную городскую клиническую больницу №1 и отправился домой. Информация об этом незамедлительно была передана всем службам, пациента нашли сотрудники Роспотребнадзора. Он был госпитализирован в инфекционное отделение горбольницы №40. Контактное лицо - его супруга - доставлена в городскую больницу №6 под медицинское наблюдение", - сообщили в штабе.

Там уточнили, что для недопущения подобных случаев в медучреждении усилена охрана, привлечены дополнительные силы.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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