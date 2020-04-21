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Пандемия коронавируса нового типа

Курганская прокуратура не нашла нарушений прав медиков тубдиспансера из-за коронавируса

В интернете ранее появилась информация о том, что сотрудникам учреждения предлагают выходить на дополнительные смены без оплаты труда

ТАСС, 21 апреля. Курганская прокуратура опровергла сведения о нарушениях прав работников Курганского областного противотуберкулезного диспансера из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

Ранее в интернете появилась информация о том, что медикам предлагают выходить на дополнительные смены без оплаты труда.

"В связи с размещением в средствах массовой информации сведений о несоблюдении прав работников ГКУ "Курганский областной противотуберкулезный диспансер" по причине введенных в регионе ограничений, прокуратурой области проведены надзорные мероприятия. Проведенной проверкой фактов привлечения медперсонала диспансера к сверхурочным работам, а также нарушений при начислении оплаты труда не установлено. Таким образом, изложенные в сети интернет сведения в ходе проверки не нашли своего подтверждения, нарушений трудового законодательства в медицинском учреждении не допущено", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияКурганская областьПандемия коронавируса нового типа
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