Около 90% занятых в туротрасли на Урале стали безработными из-за пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Почти 5 тысяч сотрудников туристической отрасли в Свердловской области остались без работы из-за пандемии коронавируса, это составляет около 90% от общей численности занятых в данной сфере. Для обеспечения их занятости требуется создать новую продуктовую линейку и ввести иные адресные меры поддержки. Об этом ТАСС сообщил руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии (РСТ), директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

"Количество сотрудников туристической сферы, которые по нашим сведениям, сейчас фактически остались без работы составляет 5 тысяч человек по Свердловской области, это около 90% всех занятых в данной отрасли", - сказал он.

Уральская ассоциация туризма, по словам Мальцева, уже направила ряд предложений по выходу из кризиса на федеральный уровень, а также работает в тесном взаимодействии с правительством Свердловской области. Так, 24 апреля состоится совместная онлайн-конференция Уральской ассоциации туризма и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства при поддержке правительства Свердловской области и РСТ.

Планируется, что конференция должна уточнить и расширить ряд ранее разработанных мер. В частности, необходимо рассмотреть вопрос снижения налоговой нагрузки на турбизнес и вопрос выплаты прямых субсидий компаниям. Мальцев также рассказал, что принципиальным вопросом является расширение продуктовой линейки компаний, чтобы обеспечить занятость специалистов. Для этого требуется развивать въездной туризм на территории области, обеспечить возможность создания новых продуктов при минимальных инвестициях со стороны бизнеса.

Отдельные меры поддержки

Он отметил, что на территории региона уже действуют меры поддержки как федеральные, так и региональные, однако в случае с туристической индустрией, которая практически полностью перестала функционировать, требуется серьезный пересмотр подходов к бизнесу, а также адресные меры поддержки. Например, льготный кредит на выплату заработной платы сотрудникам не сработает, так как в первую очередь надо решить вопрос их занятости.

Отдельно в кооперации со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства и РСТ сейчас разрабатывается проект, направленный на переобучение, перепрофилирование сотрудников, которые остались не востребованы после снижения потока клиентов у отелей.