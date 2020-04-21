Доходы бюджета Свердловской области вырастут на 6,3 млрд руб. за счет федеральных средств

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области во вторник в третьем и окончательном чтении приняли закон "О внесении изменений в закон Свердловской области "Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов". В соответствии с принятыми поправками, доходы и, соответственно, расходы бюджета увеличатся на 6,3 млрд руб., сообщила в своем докладе и. о. министра финансов Свердловской области Светлана Климук.

Климук отметила, что проект подготовлен в связи с тем, что нужно учесть поступающие средства федерального бюджета и провести "отдельные расходы" областного бюджета.

"Прогноз по доходам предлагается увеличить на 6,3 млрд рублей за счет целевых безвозмездных поступлений. Прогноз по доходам составит 273,4 млрд рублей", - сказала она, добавив, что на 6,3 млрд руб. увеличатся и расходы, дефицит бюджета не изменится и составит 29,5 млрд рублей.

Самая большая сумма из федеральных поступлений - 2,4 млрд рублей - будет направлена на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, а 1,4 млрд рублей - на оснащение и переоснащение дополнительного коечного фонда медорганизаций.

И. о. министра финансов также сообщила, что региональный Минфин увеличил резервный фонд области на 450 млн рублей. "На сегодня резервный фонд - 800 млн руб., и он уже израсходован", - сказала Климук. В пресс-службе областного минфина ТАСС пояснили, что фонд будет увеличен в том числе за счет перераспределения средств внутри госпрограмм.

По словам Климук, расходы Министерства строительства Свердловской области в соответствии с принятыми поправками будут сокращены на 2 млрд рублей. Она пояснила, что в соответствии с федеральным законом перераспределить расходы можно, а увеличить - нет. "Мы это сокращали, в том числе чтобы обеспечить выплату детям от трех до семи лет. Мы должны сумму 1,2 млрд рублей найти внутри бюджета. Других источников нет. Все было подробно рассмотрено, и было принято решение те объекты, которые не начали, не начинать", - сказала она.

Новые параметры бюджета

В соответствии с принятым законом, доходы бюджета в 2020 году составят 273,4 млрд рублей, а в плановом периоде 2021-2022 гг. - 284,1 млрд рублей и 299,2 млрд рублей соответственно. Расходы на 2020 год составят 302,9 млрд рублей, в 2021 году - 300,6 млрд рублей, в 2022-м - 294,9 млрд рублей.

В новость были внесены изменения (12:19 мск) - добавлены подробности после четвертого абзаца.