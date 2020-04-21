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Свердловские власти прогнозируют увеличение площадей под овощные посадки в 2020 году

В Министерстве АПК региона уверены, что население на приусадебных участках будет производить больше картофеля, свеклы, моркови и капусты
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© Егор Алеев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Площади под овощные культуры в связи с растущим спросом на соответствующую российскую продукцию в условиях распространения коронавируса нового типа будут увеличены в Свердловской области. Об этом заявил министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Дмитрий Дегтярев на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС, проведенной в онлайн-формате во вторник.

Ранее Минсельхоз РФ заявлял, что в России будут предприняты необходимые меры для обеспечения населения продовольствием в связи с ситуацией с коронавирусом.

"Мы прогнозируем, что будет увеличение картофеля и овощей, особенно в хозяйствах у населения. Потому что это те культуры, которые население производит в нашей области и тем самым обеспечивает свою безопасность и снижение затрат на приобретение этих культур, которые можно вырастить на своих приусадебных участках в крестьянско-фермерских хозяйствах", - сказал Дегтярев в ответ на вопрос ТАСС об увеличении площади под овощи, на которые растет спрос в условиях пандемии.

По его словам, упор будет сделан на выращивание картофеля, свеклы, моркови и капусты. "Основная культура - это картофель, он у нас занимает очень большую площадь. Также наши аграрии выращивают морковь, свеклу. Поэтому главный акцент будет сделан на составляющих "борщевого набора" - картофель, свекла, морковь и капуста", - отметил он.

Насколько будет увеличена площадь под овощи станет известно к концу мая. "Это будет зависеть от начала весенне-полевых работ. Известно будет к концу мая-началу июня", - подытожил Дегтярев.

По данным на 21 апреля, в Свердловской области зарегистрировано 233 случая новой коронавирусной инфекции. Вылечились и покинули медучреждения 60 человек, один пациент с коронавирусом умер.

Теги
РоссияСвердловская область
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