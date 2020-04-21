{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мошенник выманил у пенсионерки в ХМАО более 1,8 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 апреля. /ТАСС/. Жительница города Югорска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) отдала более 1,8 млн рублей неизвестному, представившемуся сотрудником службы безопасности одного из банков. Возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции ищут подозреваемых в мошенничестве, сообщается во вторник на сайте регионального управления МВД.

По данным полиции, в дежурную часть отдела МВД России по Югорску обратилась 68-летняя местная жительница с заявлением, что неизвестный похитил у нее деньги. Потерпевшая рассказала полицейским, что на ее телефон пришли смс-сообщения о списании 82 тыс. рублей.

"Через некоторое время поступил звонок и неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности одного из банков, сообщил, что были зафиксированы попытки снятия денег со счетов женщины. Для того, чтобы оставшиеся средства не списали, необходимо было их снять и перевести на страховую ячейку. Женщина сняла все денежные средства и перевела их на ранее указанные номера карт", - говорится в сообщении.

При этом звонивший заверил потерпевшую, что через несколько дней все ее деньги будут возвращены ей на банковскую карту. В результате женщина лишилась более 1,8 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Сотрудники полиции устанавливают причастных к преступлению.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Реклама на ТАСС
Синоптики предсказывают короткое потепление и грозы в регионах Урала
При этом на севере Свердловской области местами возможен мокрый снег
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС