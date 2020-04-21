Мошенник выманил у пенсионерки в ХМАО более 1,8 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 апреля. /ТАСС/. Жительница города Югорска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) отдала более 1,8 млн рублей неизвестному, представившемуся сотрудником службы безопасности одного из банков. Возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции ищут подозреваемых в мошенничестве, сообщается во вторник на сайте регионального управления МВД.

По данным полиции, в дежурную часть отдела МВД России по Югорску обратилась 68-летняя местная жительница с заявлением, что неизвестный похитил у нее деньги. Потерпевшая рассказала полицейским, что на ее телефон пришли смс-сообщения о списании 82 тыс. рублей.

"Через некоторое время поступил звонок и неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности одного из банков, сообщил, что были зафиксированы попытки снятия денег со счетов женщины. Для того, чтобы оставшиеся средства не списали, необходимо было их снять и перевести на страховую ячейку. Женщина сняла все денежные средства и перевела их на ранее указанные номера карт", - говорится в сообщении.

При этом звонивший заверил потерпевшую, что через несколько дней все ее деньги будут возвращены ей на банковскую карту. В результате женщина лишилась более 1,8 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Сотрудники полиции устанавливают причастных к преступлению.