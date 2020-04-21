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Пандемия коронавируса нового типа

Опрос: в Свердловской области 26% компаний прекратили работу из-за пандемии

В исследовании, проведенном Уральской ТПП, участвовали предприятия из 12 отраслей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. В Свердловской области 26% компаний прекратили свою деятельность из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, всего было опрошено 509 уральских предприятий. Об этом во вторник журналистам сообщил президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин.

Ограничительные меры введены в регионе в соответствии с указом губернатора Евгения Куйвашева с 18 марта и действуют по 30 апреля 2020 года.

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"По результатам опроса УТПП, 26% компаний сказали, что полностью прекратили бизнес. Это те, кто принял первый удар [по введенным ограничительным мерам], - компании, которые закрылись сразу и не открылись до сих пор, например, кафе и салоны красоты", - сказал Беседин, отметив, что в опросе принимали участие 509 предприятий.

В исследовании, по словам Беседина, участвовали компании, работающие в 12 различных отраслях, , в том числе в строительстве, сфере услуг, производстве. Три четверти опрошенных компаний - представители малого и среднего бизнеса.

43% респондентов заявили, что за три недели ограничительных мер их доходы упали на 70% по сравнению с данным за три недели до введения ограничений, у 25% сокращение доходов составило 50%, остальные компании сказали о снижении доходов менее чем на 50%. При этом, отметил Беседин, ответов, что ограничительные меры никак предприятий не коснулись, не было.

Председатель Свердловского областного отделения "Опоры России" Илья Тыщенко добавил, что в качестве дополнительных мер к уже действующим в регионе требуется постепенно открывать ранее закрытые заведения с соблюдением разумных ограничений - по количеству человек в маникюрном салоне или летние веранды в кафе.

Действующие меры поддержки

8 апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил план первоочередных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Согласно распоряжению, предприятия смогут получить льготные займы через Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, а также реструктуризировать имеющуюся задолженность.

Действует мораторий на проверки субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением вопросов, которые несут риски для здоровья и жизни людей. Также предполагается отсрочка платежей по договорам аренды земельных участков, которые находятся в муниципальной и государственной собственности. Отменяются пени и штрафные санкции за несвоевременное внесение арендной платы.

9 апреля региональное Заксобрание одобрило пониженную ставку в 1,1% по налогу на имущество организаций для части субъектов МСП, работающих в определенных отраслях, и налоговую ставку в размере 1% при применении предприятиями упрощенной системы налогообложения, также для компаний, работающих в отраслях, более всего пострадавших от последствий ситуации с коронавирусом.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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