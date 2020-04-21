Гастрономическую карту Урала планируют создать осенью 2020 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Центр развития туризма Свердловской области и Ассоциация кулинаров и рестораторов региона осенью 2020 года создадут гастрономическую карту Урала с заведениями, представляющими блюда уральской кухни, по итогам международного туристического форума "Большой Урал", сообщила во вторник на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС директор Центра развития туризма области Эльмира Туканова.

"Мы проводим конкурс кулинарный, в котором могут участвовать рестораторы и шеф-повара Уральского федерального округа. Победители этого конкурса будут объявлены на международном туристском форуме "Большой Урал" в сентябре. <…> Итогом конкурса станет то, что мы сформируем гастрономическую карту Урала. Те заведения, рестораны, которые попадут в гастрономическую карту, будут продвигаться в офлайне, в онлайне [на федеральных и международных конкурсах] при поддержке правительства Свердловской области", - сказала Туканова, уточнив, что в первую очередь в меню ресторанов должны входить блюда уральской кухни.

По ее словам, такой конкурс на Урале проводится впервые. На сайте форума "Большой Урал" уточняется, что участники должны представить свои рецепты членам жюри до 30 апреля - в онлайн-формате, с начала июня - в офлайн-формате. Конкурсанты могут придумать меню для организованных групп туристов и поучаствовать в номинации "Уральский завтрак" или показать лучший рецепт новой уральской кухни.

Международный туристический форум "Большой Урал" пройдет 25-26 сентября 2020 года в Екатеринбурге в восьмой раз. В этом году страной-партнером форума стала Чехия. В мероприятии принимают участие представители туриндустрии и сферы гостеприимства из 20 регионов России и различных стран мира.