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Синоптики предсказывают короткое потепление и грозы в регионах Урала

При этом на севере Свердловской области местами возможен мокрый снег
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Грозы и осадки в виде снега ожидаются в регионах Уральского федерального округа (УФО) в ближайшие три дня. Короткое потепление до 21-25 градусов сменится похолоданием, сообщили в региональных гидрометцентрах и пресс-службах МЧС по региону.

"[В Свердловской области] облачно с прояснениями, дожди, местами сильные, на севере с мокрым снегом. Днем на юге местами грозы", - говорится в сообщении Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Уточняется что, 23 апреля осадки будут умеренные в виде снега и дождя. Температура воздуха в первую половину недели в дневные часы достигнет 21 градуса выше нуля.

На реках Cвердловской области идет активный процесс разрушения льда и период половодья, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Вскрытие рек раньше среднемноголетних дат на 11-19 дней ожидается на территории Югры. По данным гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, в регионе 22-24 апреля прогнозируются переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью и утром туман. Температура воздуха ночью - от плюс одного до плюс шести градусов, днем - до плюс 13-18, а в южных районах ХМАО до плюс 23 градусов.

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 апреля в Челябинской области ожидаются первые в 2020 году грозы и сильные дожди, порывы ветра до 22 метров в секунду, термометры днем могут показать до плюс 17 градусов. В восточной половине региона сохраняется высокая пожарная опасность: четвертый класс по региональной шкале.

В Тюменской области, сообщили в Обь-Иртышском гидрометцентре, 22 апреля температура воздуха днем поднимется до 25 градусов выше нуля, возможны грозы и дожди. Уже к 24 апреля дневная температура воздуха опустится до 6-11 градусов выше нуля. Похожая ситуация будет и в Курганской области, по данным Курганского гидрометцентра, в регионе 22 апреля - гроза, температура воздуха в регионе поднимется до 22 градусов выше нуля. Затем вновь похолодает до плюс 6-11 градусов, погода ожидается облачная, возможны осадки в виде дождя.

В Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили в Обь-Иртышском гидрометцентре, с 22 по 24 апреля облачно с прояснениями, небольшие осадки. 23 апреля в регионе потеплеет до 4-9 градусов выше нуля, местами до плюс 19, а уже к 24 температура опустится до 1-6 градусов выше нуля.

Теги
РоссияТюменская областьКурганская областьСвердловская областьЧелябинская областьХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ
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