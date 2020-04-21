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Сохранить атмосферу праздника. Как УФО готовится ко Дню Победы в условиях пандемии

В округе стартовала акция "Письмо деду", а города начали украшать к празднику
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 21 апреля. Ситуация с распространением коронавируса заставляет регионы Уральского федерального округа вносить коррективы в планы празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, но отменять торжества полностью в УФО не намерены. В округе уже начались юбилейные мероприятия, в частности, акция "Письмо деду", в которой могут принять участие все желающие. Начинается и украшение городов ко Дню Победы.

В регионах Уральского федерального округа (УФО) подтверждено 988 случаев заражения коронавирусом. Из них больше всего - в Тюменской области, 290 случаев, в Свердловской - 233, в Ханты-Мансийском автономном округе - 197, в Ямало-Ненецком - 146, в Челябинской области - 107, Курганской - 15.

Письма ветеранам и "Бессмертный полк" онлайн

Аппарат полномочного представителя президента в округе предложил людям в условиях самоизоляции написать письма ветеранам и объявил о старте проекта "Письмо деду". Всем желающим на специальном сайте предлагают написать своему родственнику, воевавшему на фронте или трудившемуся в тылу, восстанавливавшему города и села, рассказать, чем живет сегодняшнее поколение, или просто сказать слова благодарности. Лучшие истории из писем станут частью документального фильма Свердловской киностудии, посвященного 75-летию Победы.

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Уральский горный госуниверситет (УГГУ) запустил акцию "Бессмертный полк Горного", фотографии и истории ветеранов будут опубликованы в аккаунтах вуза в социальных сетях и на сайте университета. В пресс-службе УГГУ ТАСС пояснили, что активисты вуза регулярно участвуют в акции "Бессмертный полк", но в связи с эпидемиологической ситуацией в вузе решили провести собственную акцию в виртуальном режиме. Южно-Уральский государственный университет организовал для студентов и сотрудников акцию "Стена памяти ЮУрГУ "Помним всех", приуроченную к годовщине Победы. Для участия в ней необходимо предоставить фотографии и небольшую историю о ветеране, затем записи будут опубликованы на стене памяти ЮУрГУ в группе во "Вконтакте" и на сайте вуза.

Переходит в онлайн и "Бессмертный полк". Шествие в Нижнем Тагиле пройдет в формате телетрансляции. Все праздничные дни на телеканалах будут показывать портреты участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Также жители города смогут присоединиться к акции, разместив 9 мая фотографии героев войны в окнах домов.

Атмосфера праздника

В регионах округа пока нет четкого представления, как именно будет проходить празднование Дня Победы с учетом связанных с коронавирусом ограничений, идет работа над этим. Однако, по словам вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, "атмосфера праздника" должна присутствовать. Кроме того, до 9 мая обязательно должны быть вручены все юбилейные медали и совершены выплаты.

Как сообщили ТАСС в пресс-службах администраций городов Ханты-Мансийского автономного округа, план мероприятий по празднованию 75-летия Победы сейчас обсуждается, но подготовка к празднику уже идет - размещают портреты ветеранов войны, украшают города праздничными флагами. В Сургуте заканчивается реставрация Мемориала Славы, которая началась летом 2019 года. В частности, был покрашен танк Т-54, обновлено покрытие на плитах с именами солдат, ушедших на фронт из Сургута и Сургутского района, высажены ели, а также обновлена стела.

Как отметил заместитель полномочного представителя президента в округе Александр Калиберда, все мероприятия должны быть проведены в строгом соответствии с введенными противоэпидемическими мерами, чтобы не допустить распространение инфекции.

Теги
РоссияСвердловская областьЧелябинская областьХанты-Мансийский автономный округ75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
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