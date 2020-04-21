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Пандемия коронавируса нового типа

Китай поставит в Югру защитные костюмы и респираторы для врачей

Планируется заключить контракт на более чем 300 тыс. костюмов и 400 тыс. респираторов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 апреля. /ТАСС/. Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) планирует заключить контракт с властями Китайской Народной Республики на поставку защитных костюмов и респираторов для медиков региона. Об этом сообщил во вторник заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев в ходе заседания рабочей группы регионального оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

"Прорабатываем вопрос с поставками с КНР. Я думаю, что завтра мы, [Фонд развития Югры], заключим этот контракт на чуть более 300 тыс. защитных костюмов, 400 тыс. респираторов для обеспечения врачей средствами индивидуальной защиты", - сказал он.

По его словам, первые поставки из Китая должны состояться в начале мая.

По данным департамента здравоохранения Югры, на 21 апреля в регионе зарегистрировано 197 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе выздоровели 24 человека, один умер.

 

Теги
РоссияКитайХанты-Мансийский автономный округПандемия коронавируса нового типа
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