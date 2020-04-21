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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Самолет "Уральских авиалиний" доставил в Екатеринбург российских туристов из Антальи

По данным оперативного штаба по коронавирусу в Свердловской области, на борту находились 69 россиян

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Самолет "Уральских авиалиний", доставивший в Россию туристов, отдыхавших в Турции, приземлился в аэропорту Екатеринбурга. Информация об этом размещена на сайте аэропорта Кольцово.

"Рейс U6-3766 прибыл в аэропорт в 19:34 по местному времени (17:34 мск)", - сообщается на сайте аэропорта.

На борту самолета туристы из Екатеринбурга и Челябинска. В Челябинскую область часть пассажиров будет направлена автобусом.

В оперативном штабе по коронавирусу в Свердловской области уточнили, что самолет доставил из Турции в Екатеринбург 69 россиян.

"Пассажиры не будут посещать терминалы аэропорта. При встрече реализуются все меры санитарно-эпидемиологической безопасности", - говорится в сообщении штаба.

Доставивший туристов рейс был организован по утвержденному Росавиацией графику при содействии правительства Свердловской области, МИД России, Минтранса России и Роспотребнадзора.

Теги
ТурцияРоссияСвердловская областьЧелябинская областьСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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