Больница на Урале закрыла корпус, где умерла пациентка с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Богдановичская центральная районная больница в Свердловской области ограничила прием новых пациентов после смерти пациентки с коронавирусом нового типа. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник оперативным штабом региона по борьбе с коронавирусом.

"Санитарными врачами принято решение об ограничении приема новых больных в Богдановичскую ЦРБ, чтобы исключить возможное распространение COVID-19 от пациента, у которого первичные анализы зафиксировали COVID-19. Принято решение о закрытии на прием и выписку хирургического корпуса. Изолированы 45 медицинских сотрудников и 23 пациента, которые определены как потенциально контактные различного уровня", - говорится в сообщении.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей официальной странице в Instagram уточнил, что умершим пациентом была женщина 70 лет.

"Поступила в больницу еще в прошлую пятницу в очень тяжелом состоянии. У нее диагностировали пневмонию и сразу же взяли анализы на коронавирус. <…> Медики Богдановича сделали все, что было возможно, последнее время женщина провела в реанимации. О том, что у нее положительный тест на коронавирус, стало известно только сегодня ночью", - написал он.

В Свердловской области зарегистрировано 233 случая новой коронавирусной инфекции. Вылечились 60 человек, один пациент с коронавирусом умер.