Уральские аграрии вывели семена раннего картофеля на замену импортным сортам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Ученые Уральского НИИ сельского хозяйства вывели два уникальных сорта картофеля - "Аляска" и "Терра", сообщила ТАСС руководитель селекционно-семеноводческого центра в области картофелеводства института Елена Шанина, уточнив, что "Терра" призвана заменить присутствующие на рынке импортные семена суперранних сортов картофеля.

"Терра" - суперранний сорт, через 60 дней после посадки уже можно получить 20-25 тонн с гектара, клубни имеют желтый цвет. Таким образом, первый урожай можно собрать уже в середине июля, даже на территории Свердловской области и более северных регионов. "Терра", таким образом, может заменить импортные ранние аналоги", - сказала она.

Уникальность второго сорта - "Аляски" - повышенная устойчивость к фитофторозу (болезнь, которая поражает картофель во время вегетации). По словам Шаниной, сорт по этой причине можно назвать "эко-продуктом" - его не требуется обрабатывать химией. Картофель "Аляска" имеет красные удлиненные клубни и высокое содержание крахмала, является среднеспелым - урожай можно снимать до октября.

Председатель некоммерческого партнерства "Союз производителей и переработчиков картофеля, овощей, плодов и ягод Свердловской области" Виталий Дунин сообщил ТАСС, что выведенные семена были переданы ООО "Уральский картофель", который займется оригинальным семеноводством (первичным размножения семян новых сортов), промышленно производить семена будет агрокомбинат "Белореченский". Поставлять семена планируется как фермерам Уральского федерального округа, так и на юг страны.

Работа по селекции новых семян, по словам Дунина, велась за счет гранта по комплексной научно-технической программе (КНТП) в рамках участия в подпрограмме "Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации" федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы (ФНТП).