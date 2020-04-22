Ледоход на реках в Югре начался на две недели раньше из-за теплой погоды

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 апреля. /ТАСС/. Ледоход на главных реках Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) - Оби и Иртыше - начался на две недели раньше, чем в обычно, что вызвано теплой погодой. Рисков подтопления населенных пунктов в настоящее время нет, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального главка МЧС.

"На Оби, Иртыше начался ледоход в Ханты-Мансийском автономном округе. Где-то на две недели в среднем раньше, чем обычно", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ранний ледоход в текущем году начался из-за теплой погоды. Он добавил, что в регионе есть около 50 населенных пунктов, территорию которых может затронуть половодье. "Все сейчас штатно, подтоплений нет. По прогнозу, паводок по Иртышу, Оби и реке Конда будет в пределах нормы. Возможно, незначительное повышение на 30-50 см, но не доходя до опасных значений", - сказал он.

По данным гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, в регионе вскрытие ото льда всех рек в 2020 году прогнозируется на 11-19 дней раньше среднемноголетних дат из-за теплой погоды. В ХМАО 22-24 апреля прогнозируются переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью и утром туман, температура воздуха ночью - от плюс одного до плюс шести градусов, днем - до плюс 13-18, а в южных районах - до плюс 23 градусов.