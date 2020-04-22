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Пандемия коронавируса нового типа

На нефтегазовом месторождении в Тюменской области 14 человек заразились коронавирусом

Всех работников, прибывающих на вахту в регион, обязали не менее 14 дней находиться в обсерваторе

ТАСС, 22 апреля. Очаг заражения коронавирусом зарегистрирован в Уватском районе Тюменской области на нефтегазовом месторождении. Там заразились 14 человек, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача региона о недопущении распространения коронавируса в вахтовых поселках предприятий нефтегазовой отрасли.

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"На территории Тюменской области зарегистрировано 290 случаев <…> новой коронавирусной инфекцией, из них 14 случаев <…> зарегистрировано на месторождении, расположенном в Уватском районе в Тюменской области", - говорится в сообщении.

В тексте постановления указано, что эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшается. Показатель заражения составляет 19,1 человек на 100 тыс. населения. В соответствии с этим все работники, которые прибыли на вахту, должны не менее 14 дней находиться в обсерваторе.

В Тюменской области зарегистрировано 290 случаев заражения коронавирусом, 28 человек вылечились, двое умерли.

Теги
РоссияТюменская областьПандемия коронавируса нового типа
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