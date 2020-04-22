Суд в Челябинске оставил под арестом областного замминистра строительства

ЧЕЛЯБИНСК, 22 апреля. /ТАСС/. Челябинский областной суд в среду оставил под арестом до 1 июня 2020 года заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Татьяну Антонову, в отношении которой расследуется дело о взятке на 2,2 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой суда.

"Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке досудебный материал в отношении Татьяны Антоновой и оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу до 1 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Тракторозаводский районный суд Челябинска 4 апреля удовлетворил ходатайство следователя и избрал Антоновой меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 июня. Адвокат с этим не согласился и просил Челябинский областной суд изменить меру пресечения на более мягкую.

По данным следствия, замминистра в 2016-2017 годах получила 2,2 млн рублей от заместителя генерального директора коммерческой организации в качестве взятки за обеспечение оплаты по муниципальным контрактам.