Репродукторы и продуктовые наборы подарят ветеранам ко Дню Победы в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) подарят участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим в регионе, специальные репродукторы, которые могут воспроизводить 75 песен, а также продуктовые наборы от местных производителей. Подарки будут вручены бесконтактным способом до 9 мая, сообщила ТАСС заместитель директора департамента социального развития Югры Людмила Низамова.

"В настоящее время в Югре проживают 68 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Для них мы приготовили в подарок репродуктор, на котором записаны 75 песен времен войны", - сказала собеседница агентства, отметив, что ветеранам также доставят масло из семян кедрового ореха, сухие грибы, варенье, мед, шоколад, конфеты, чай, орехи, ягоды.

По ее словам, среди 75 песен, записанных на репродукторе, есть "День Победы", "Катюша", "Мы за ценой не постоим", "На поле танки грохотали". "Мы, когда смотрели региональный опыт, то не встречали, что бы где-то дарили ветеранам репродукторы, в основном это товары местных производителей, либо памятные книги. Репродуктор - такой наш особенный подарок участникам и инвалидам Великой Отечественной войны к 75-летию Победы", - уточнила она.

Низамова отметила, что изначально власти региона планировали, что подарки ветеранам вручат волонтеры вместе с социальными работниками в торжественной обстановке, но из-за пандемии коронавируса планы пришлось изменить. "Ситуация будет иной, к сожалению. Принято решение, что подарки передадут соцработники бесконтактно. Они будут в масках, перчатках, чтобы никакой инфекции пожилым людям в дом не занести. Вручить подарки планируется до 9 мая", - сказала замдиректора департамента.

Она добавила, что сладкий набор до 9 мая кроме участников и инвалидов Великой Отечественной войны также получат труженики тыла, вдовы участников и инвалидов войны, блокадники, бывшие узники концлагерей, проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе. Всего около 2,1 тыс. человек.