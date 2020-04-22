"Уральские авиалинии" выполнили более 80 рейсов по вывозу из-за рубежа россиян

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" совершила более 80 рейсов по вывозу из-за рубежа россиян, сообщил ТАСС в среду заместитель генерального директора перевозчика Александр Зиновьев.

"На сегодняшний день авиакомпания выполнила более 80 вывозных рейсов из таких стран, как Таиланд, ОАЭ, Чехия, Турция и другие", - сказал собеседник агентства. "Сумма, в которую мы оцениваем все понесенные затраты, будет известна после окончания программы", - добавил он.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

"Уральские авиалинии" - одна из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году перевезла более 9,5 млн пассажиров.