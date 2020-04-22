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Прибывших из Турции в Екатеринбург россиян разместили в обсерваторе

Всего изолированы на две недели 37 пассажиров рейса из Антальи
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Описание
Обсерватор для прибывших из Турции в Екатеринбург
© Оперативный штаб Свердловской области по профилактике распространения коронавируса
© Оперативный штаб Свердловской области по профилактике распространения коронавируса
© Оперативный штаб Свердловской области по профилактике распространения коронавируса
© Оперативный штаб Свердловской области по профилактике распространения коронавируса
© Оперативный штаб Свердловской области по профилактике распространения коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Жители Свердловской области, вернувшиеся в Екатеринбург из Турции спецбортом компании "Уральские авиалинии" 21 апреля, размещены в обсерваторе. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе в среду.

"Прибывшие из Турции размещены в обсервационной зоне с соблюдением всех мер эпидбезопасности. Всего в обсерваторе изолированы на две недели 37 пассажиров рейса из Антальи, который прибыл накануне в аэропорт Кольцово", - говорится в сообщении.

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По данным штаба, за ними установлено медицинское наблюдение, анализ на коронавирус возьмут на вторые сутки после прибытия.

"Перед посадкой в самолет пассажиров проинформировали, что им предстоит изоляция в условиях обсерватора. Граждан предупредили, что санитарные нормы требуют передачи на дезобработку багажа и документов. Уральцы обеспечены вещами первой необходимости", - уточнили в штабе.

Самолет "Уральских авиалиний", доставивший в Россию туристов, находившихся в Турции, приземлился в аэропорту Екатеринбурга 21 апреля. На борту самолета находились туристы из Екатеринбурга и Челябинска. В Челябинскую область часть пассажиров направлена автобусом. Доставивший туристов рейс был организован по утвержденному Росавиацией графику при содействии правительства Свердловской области, МИД России, Минтранса России и Роспотребнадзора.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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