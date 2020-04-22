Прибывших из Турции в Екатеринбург россиян разместили в обсерваторе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Жители Свердловской области, вернувшиеся в Екатеринбург из Турции спецбортом компании "Уральские авиалинии" 21 апреля, размещены в обсерваторе. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе в среду.

"Прибывшие из Турции размещены в обсервационной зоне с соблюдением всех мер эпидбезопасности. Всего в обсерваторе изолированы на две недели 37 пассажиров рейса из Антальи, который прибыл накануне в аэропорт Кольцово", - говорится в сообщении.