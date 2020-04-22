Зимние автодороги Ямала прекратили работу до следующего сезона

ТАСС, 22 апреля. Все региональные зимние автодороги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) прекратили свою работу до следующего сезона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО в среду.

Всего на Ямале работают четыре зимние автомобильные дороги регионального значения общей протяженностью 727,4 км, самой длинной из которых является дорога Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги (314 км). Также на Ямале действуют зимники Надым - Салехард (114 км), Коротчаево - Красноселькуп (132 км) и Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале (167,4 км).

"Сегодня с 00:00 часов в связи с наступлением устойчивых плюсовых температур воздуха на всем протяжении закрыт для проезда последний из работающих зимников - Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги (в границах ЯНАО). Дорожники не гарантируют безопасного дорожного движения по зимней автодороге", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что проезд по сезонной трассе "Коротчаево - Красноселькуп" был закрыт для всех видов транспортных средств 21 апреля. Автозимник "Салехард - Надым" прекратил работу с 10 апреля. Движение по зимнику "Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале" запрещено.

При этом движение на ледовой дороге Салехард - Лабытнанги через реку Обь открыто для полноприводных колесных транспортных средств общей массой до 20 тонн. Для гусеничных транспортных средств - общей массой до 35 тонн. "Ориентировочная дата закрытия ледовой переправы 25-26 апреля", - уточнили в ведомстве.

По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС, средняя температура воздуха в регионе составляет плюс семь градусов днем. Местами воздух прогреется до плюс 14 градусов.