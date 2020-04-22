{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зимние автодороги Ямала прекратили работу до следующего сезона

Всего в регионе работали четыре зимника

ТАСС, 22 апреля. Все региональные зимние автодороги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) прекратили свою работу до следующего сезона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО в среду.

Всего на Ямале работают четыре зимние автомобильные дороги регионального значения общей протяженностью 727,4 км, самой длинной из которых является дорога Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги (314 км). Также на Ямале действуют зимники Надым - Салехард (114 км), Коротчаево - Красноселькуп (132 км) и Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале (167,4 км).

"Сегодня с 00:00 часов в связи с наступлением устойчивых плюсовых температур воздуха на всем протяжении закрыт для проезда последний из работающих зимников - Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги (в границах ЯНАО). Дорожники не гарантируют безопасного дорожного движения по зимней автодороге", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что проезд по сезонной трассе "Коротчаево - Красноселькуп" был закрыт для всех видов транспортных средств 21 апреля. Автозимник "Салехард - Надым" прекратил работу с 10 апреля. Движение по зимнику "Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале" запрещено.

При этом движение на ледовой дороге Салехард - Лабытнанги через реку Обь открыто для полноприводных колесных транспортных средств общей массой до 20 тонн. Для гусеничных транспортных средств - общей массой до 35 тонн. "Ориентировочная дата закрытия ледовой переправы 25-26 апреля", - уточнили в ведомстве.

По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС, средняя температура воздуха в регионе составляет плюс семь градусов днем. Местами воздух прогреется до плюс 14 градусов.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Челябинске отправили на принудительную госпитализацию супругов с коронавирусом
Соответствующий иск поступил в суд от регионального управления Роспотребнадзора
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС