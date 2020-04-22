Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в восьми больницах Свердловской области

ТАСС, 22 апреля. Случаи заражения коронавирусом среди пациентов и врачей зафиксированы в восьми больницах Свердловской области, в том числе в шести медучреждениях Екатеринбурга. Об этом написал в среду на своей странице в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.

"Врачи зафиксировали случаи коронавируса у пациентов и медиков в восьми больницах Свердловской области. Помимо ситуации в кардиоцентре, уже подтвержденные случаи коронавируса есть в других больницах, расположенных в Екатеринбурге: № 1, № 40, № 20, № 14 и в "Новой больнице". Также случаи у врачей и пациентов зафиксированы в Красноуфимской районной больнице и Богдановичской ЦРБ", - написал он.