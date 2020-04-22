Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в восьми больницах Свердловской области

ТАСС, 22 апреля. Случаи заражения коронавирусом среди пациентов и врачей зафиксированы в восьми больницах Свердловской области, в том числе в шести медучреждениях Екатеринбурга. Об этом написал в среду на своей странице в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.
"Врачи зафиксировали случаи коронавируса у пациентов и медиков в восьми больницах Свердловской области. Помимо ситуации в кардиоцентре, уже подтвержденные случаи коронавируса есть в других больницах, расположенных в Екатеринбурге: № 1, № 40, № 20, № 14 и в "Новой больнице". Также случаи у врачей и пациентов зафиксированы в Красноуфимской районной больнице и Богдановичской ЦРБ", - написал он.
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Куйвашев добавил, что более 80% пациентов с коронавирусом - бессимптомные. "Принимая людей, которым нужна экстренная помощь, медики не сразу могут определить, несут ли они опасность с точки зрения распространения новой инфекции. <…> Единственное, что мы можем сделать, - минимизировать, насколько это возможно, количество людей в больницах. Чем меньше там пациентов, тем больше надежды, что врачи справятся, а медучреждения не будут перегружены", - отметил глава региона.
В Свердловской области зафиксированы 243 случая заражения коронавирусом. Состояние 13 находящихся на госпитализации пациентов врачи оценивают как тяжелое, 37 - средней тяжести, остальных - удовлетворительное. Общее число пациентов, которые вылечились, составляет 65, два человека умерли.