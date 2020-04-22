Собираемость платежей за свет и тепло в Свердловской области снизилась на 46%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Свердловский филиал "Энергосбыт Плюс" зафиксировал снижение собираемости платежей за тепло и свет на 46% в Свердловской области за период самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса. Об этом сообщил в среду журналистам директор по работе с дебиторской задолженностью Свердловского филиала "Энергосбыт Плюс" Дмитрий Прилежаев.

"Собираемость платежей с потребителей тепловой, электрической энергии нашего предприятия за первые недели введенного режима ограничений упала на 46%. <…> Мы ощущаем серьезное падение, измеряемое сотнями миллионов рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в чистом сборе. Это обусловлено как закрытием ряда наших агентов по приему платежей в первые недели, так и закрытию наших офисов по области", - сказал Прилежаев, уточнив, что сейчас уже 30 офисов по региону снова приступили к работе.

Он отметил, что за первые недели карантинных мероприятий падение платежей отмечается "со стороны перепродавцов энергоресурсов - порядка 60%, организаций, обслуживающих жилфонд - порядка 70%, населения - 40%, и менее всего со стороны промышленности - порядка 15%".

По словам Прилежаева, на 1 апреля общая сумма долга по тепловой энергии всех категорий потребителей Свердловской области составила 6,5 млрд рублей, "это долги, которые накопились как за этот отопительный сезон, так и за предыдущий". В разрезе городов по долгам лидирует Екатеринбург, его задолженность составляет 4,5 млрд рублей, в Нижней Туре - 1,1 млрд рублей, в Первоуральске - полмиллиарда рублей. Прилежаев добавил, что задолженность за электрическую энергию в регионе составила более 7 млрд рублей, в прошлом году сумма не превышала 6,4 млрд рублей.