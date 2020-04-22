Власти Челябинской области проверяют информацию о насилии над подростком в детском центре

ЧЕЛЯБИНСК, 22 апреля. /ТАСС/.Министерство социальных отношений Челябинской области проводит проверку информации о том, что сотрудники социально-реабилитационного центра в городе Копейске якобы остригли, связали и отвезли связанным в больницу мальчика, которому потребовалась госпитализация, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"В данный момент туда уехала первый заместитель министра и два руководителя отделов", - сказали в пресс-службе.

Утром в среду пресс-служба правительства Челябинской области сообщила журналистам, что об инциденте стало известно первому заместителю губернатора региона Ирине Гехт.

"По медицинским показаниям мальчику, находящемуся на реабилитации в центре чуть менее года, потребовалась госпитализация. По его словам и свидетельствам другой воспитанницы, перед транспортировкой мальчика три часа продержали в одном из кабинетов, запрещая выходить, клочками остригли волосы и связали руки. При перевозке в машине его руки привязали к ручке дверцы. <…> События развернулись еще в конце марта, но известно о них стало только сейчас", - цитирует Гехт пресс-служба областного правительства.

По словам чиновницы, сейчас ставится вопрос об увольнении причастных к инциденту сотрудников.

Пресс-служба СУ СК России по Челябинской области сообщила журналистам, что следственными органами проводится проверка по факту публикаций в СМИ, посвященных произошедшему. Будет проверена достоверность информации, обстоятельства произошедшего, после этого примут процессуальное решение.

Всесторонняя проверка

По словам министра социальных отношений Челябинской области Ирины Буториной, директор учреждения молчал о случившемся. "Однозначно, исходя из ситуации, будут приняты самые жесткие меры в рамках действующего законодательства к тем сотрудникам, которые допустили данный факт и, естественно, к руководителю учреждения, который не сообщил о нем в министерство незамедлительно. Мы сейчас на связи и с правоохранительными органами, и с главой города Копейска, который тоже со своей стороны разбирается в сложившейся ситуации. По итогам проверки мы сделаем все организационные выводы", - цитирует министра ее пресс-служба.

Уточняется, что учреждение проверят в целом, а не только по конкретному факту. В дальнейшем проведут методическую встречу с руководителями всех центров помощи детям и социально-реабилитационных центров в режиме видео-конференц-связи (ВКС), для того, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и исключить возможность ее повторения.

В новость были внесены изменения (14:14 мск) — добавлен комментарий министра социальных отношений региона.