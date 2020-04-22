Истребители Су-34 поразили укрепления "противника" на ночных учениях в Курганской области

ТАСС, 22 апреля. Истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли ракетный удар по фортификационным сооружениям условного противника на ночных учениях в Курганской области. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Центрального военного округа.

"Ракетный удар нанесли восемь истребителей-бомбардировщиков Су-34. Для поражения полноразмерных мишеней, имитирующих замаскированные укрепленные наземные объекты, экипажи выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет С-13, способных уничтожить наземные укрепления толщиной до нескольких метров, в том числе железобетонные конструкции", - сообщили в пресс-службе.

После удара по целям летчики отработали уход от систем ПВО условного противника.

Кроме Су-34, в учениях были задействованы один самолет-разведчик Су-24МР и более 20 единиц наземной техники.