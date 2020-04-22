Заводу в Тюмени запретят работу после выявления коронавируса у сотрудников

ТАСС, 22 апреля. Тюменский ремонтно-механический завод будет исключен из списка предприятий, которым разрешена работа во время действия режима повышенной готовности, - несколько сотрудников завода заразились коронавирусом. На предприятии также зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологического режима, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"В связи с регистрацией случаев [заражения] коронавирусной инфекцией и выявленными нарушениями управлением направлена информация об исключении Тюменского ремонтно-механического завода из списка предприятий, которым разрешено осуществлять деятельность с 13 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

В тексте также сообщается, что не все предприятия в регионе имеют необходимый запас индивидуальных средств защиты, дезинфицирующих средств, не все сотрудники носят маски, уборка осуществляется не по графику. На некоторых предприятиях не проводится анкетирование работников о возможных контактах с заразившимися. Сотрудники Роспотребнадзора возбудили 69 административных дел после выявленных нарушений, материалы направлены в суд.

Завод работает с 1932 года, специализируется на производстве металлоконструкции, услугах по металлообработке. В Тюменской области зарегистрировано 319 случаев заражения коронавирусом, 28 человек выздоровели, двое умерли.