Сотрудника отдела полиции в Курганской области обнаружили мертвым

Ранее правоохранительные органы задержали по подозрению в хищении 27 млн рублей начальника Шадринского межмуниципального отделения МВД, главного бухгалтера и еще двоих подчиненных, а также заместителя начальника УМВД России по Курганской области, в отделе шли проверки. 23 марта суд арестовал на два месяца замначальника областного УМВД и начальника шадринского отдела.

ТАСС, 22 апреля. Заместитель начальника отдела по работе с личным составом Шадринского межмуниципального отделения МВД найден мертвым на рабочем месте. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного УМВД в среду.

"По предварительным данным, сотрудник внутренней службы покончил жизнь самоубийством", - сообщила собеседница агентства.

Начальником регионального УМВД России назначена служебная проверка по факту гибели сотрудника, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, добавили в пресс-службе.

По данным следствия, участники организованной преступной группы, в число которых входили сотрудники шадринского отдела полиции, похитили бюджетные деньги в размере не менее 27 млн рублей. Следователи установили, что хищения происходили с 2012 года по февраль 2020-го. До 2017 года замначальника УМВД по Курганской области был начальником отдела МВД России по городу Шадринску. Как считает следствие, он организовал и возглавил преступную группу, целью которой стало хищение денежных средств из денежного довольствия, премий и иных установленных законом выплат сотрудникам МО МВД России "Шадринский".

Следствие утверждает, что полицейские систематически изготавливали фиктивные платежные ведомости, подписывали их у начальника отдела полиции, а в последующем выдавали личному составу суммы в заниженном размере, а разницу в выплатах присваивали себе.