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Пандемия коронавируса нового типа

На Урал самолетами доставят еще 100 аппаратов ИВЛ и 110 тыс. тестов на коронавирус

Новая партия гуманитарного груза приобретена за счет председателя совета директоров РМК Игоря Алтушкина и генерального директора УГМК Андрея Козицына

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Очередная партия гуманитарного груза, приобретенного за счет председателя совета директоров Русской медной компании (РМК) Игоря Алтушкина и генерального директора Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрея Козицына, прибудет в Екатеринбург до конца недели, сообщила в среду пресс-служба РМК.

"До конца недели в Екатеринбург прибудет очередная партия гуманитарного груза. <…> Вместе со средствами индивидуальной защиты в состав груза войдут 110 тысяч самых востребованных мировой медициной экспресс-тестов на определение антител коронавирусной инфекции. Тесты помогут оперативно выявить тех, кто уже перенес COVID-19, а также определить зараженных. Стоимость партии экспресс-тестов около $860 тысяч", - говорится в сообщении пресс-службы, которая уточнила, что партию тестов разделят пополам между Свердловской и Челябинской областями.

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Также в составе гуманитарного груза - одноразовые маски и маски повышенной защиты, лицевые щитки, медицинские очки, костюмы, антисептики и бесконтактные термометры - более 10,6 млн единиц изделий.

Тесты, которые привезут в Екатеринбург, аккредитованы китайским министерством здравоохранения, их использовали в Ухане, сейчас их закупают США и европейские страны, уточнили в пресс-службе.

"Экспресс-тесты позволяют в течение 15 минут выявить наличие антител к коронавирусу и фактически выявляют инфицированных или переболевших. Мы находимся в тесном контакте с министерствами здравоохранения, чтобы понимать потребности медучреждений и приобретать оборудование и инвентарь, который действительно необходим и может использоваться на территории России", - цитирует пресс-служба представителя РМК Кирилла Ирха.

Дополнительно РМК и УГМК по заявке властей регионов закупили 100 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на $3,3 млн. Их доставят на Урал в начале мая. Аппараты также поровну распределят между Свердловской и Челябинской областями.

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К настоящему моменту на Урал прибыли уже три самолета с гуманитарной помощью, приобретенной за счет средств РМК и УГМК. Объем благотворительной помощи превысил семь миллионов долларов.

В регионах Уральского федерального округа 22 апреля подтверждено 1052 случаев заражения коронавирусом. Из них больше всего в Тюменской области - 319 случаев, в Свердловской - 243, в Ханты-Мансийском автономном округе - 203, в Ямало-Ненецком - 149, в Челябинской области - 116, Курганской - 22.

Теги
РоссияСвердловская областьЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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