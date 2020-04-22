Свердловские власти рассматривают возможность введения пропусков на майские праздники

ТАСС, 22 апреля. Власти Свердловской области рассматривают возможность введения в регионе на время майских праздников режим пропусков. Эта мера позволит снизить риски распространения коронавируса в регионе на данный период, сообщил в среду губернатор региона Евгений Куйвашев в ходе рабочей встречи в формате видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.
"И второй риск, который мы видим, - это приближение майских праздников, когда мы можем прогнозировать повышение активности жителей. Для минимизации этих рисков мы принимаем ряд мер. <…> Мы просчитываем возможность введения на территории пропускной системы как раз на период этих праздников, когда люди будут находиться дома", - сказал Куйвашев.
По его словам, в регионе также ограничена продажа алкоголя, промышленных товаров, ведется информационная работа с населением.
Очаг заражения в горбольнице №1 локализован
Очаг заражения коронавирусом от медработника в екатеринбургской городской клинической больнице № 1 и за ее пределами полностью локализован. Инфекция обнаружена у более 80 человек, сообщил также Евгений Куйвашев в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным.
Очаг был зафиксирован 20 апреля. Горбольница закрыта на карантин. По данным главы регионального управления Роспотребнадзора Дмитрия Козловских, основной причиной распространения коронавируса стали действия среднего медицинского персонала, который нарушал санитарно-эпидемиологические требования.
"Был зафиксирован очаг заражения в екатеринбургской городской клинической больнице № 1. От медицинского работника инфицированы за пределами больницы свыше 80 человек. Сейчас этот очаг полностью локализован, принимаются дополнительные карантинные меры, предотвращающие расползание инфекции", - сказал Куйвашев.
На борьбу с коронавирусом в регионе направлено 3,4 млрд рублей
Объем средств, направленных на обеспечение мероприятий по борьбе с коронавирусом на территории Свердловской области составляет 3,4 млрд рублей, сообщил также Куйвашев.
"На обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения инфекции, из федерального и областных бюджетов было выделено почти 3 миллиарда 400 миллионов рублей. Из федерального бюджета это 2 миллиарда 700 миллионов рублей и 711 миллионов из областного бюджета", - сказал он.
На оснащение коечного фонда, добавил он, из федерального бюджета уже поступило 1 миллиард 438 миллионов рублей, из них 300 миллионов перечислено Екатеринбургу. Дополнительно на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией из федерального бюджета поступило еще 879 млн рублей, из которых 400 миллионов также направляется в Екатеринбург на оборудование коечным фондом одиннадцати учреждений.
Средства областного бюджета направляются на приобретение аппаратов ИВЛ, стимулирующие выплаты медицинским работникам, приобретение средств индивидуальной защиты и организацию дистанционного обучения школьников, добавил Куйвашев.
По данным регионального оперативного штаба, в Свердловской области зафиксировано 243 случая заражения коронавирусом. Состояние 13 находящихся на госпитализации пациентов врачи оценивают как тяжелое, 37 - средней тяжести, остальных - удовлетворительное. Выздоровели 65 пациентов, два человека умерли.