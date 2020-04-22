Свердловские власти рассматривают возможность введения пропусков на майские праздники

ТАСС, 22 апреля. Власти Свердловской области рассматривают возможность введения в регионе на время майских праздников режим пропусков. Эта мера позволит снизить риски распространения коронавируса в регионе на данный период, сообщил в среду губернатор региона Евгений Куйвашев в ходе рабочей встречи в формате видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

"И второй риск, который мы видим, - это приближение майских праздников, когда мы можем прогнозировать повышение активности жителей. Для минимизации этих рисков мы принимаем ряд мер. <…> Мы просчитываем возможность введения на территории пропускной системы как раз на период этих праздников, когда люди будут находиться дома", - сказал Куйвашев.

По его словам, в регионе также ограничена продажа алкоголя, промышленных товаров, ведется информационная работа с населением.

Очаг заражения в горбольнице №1 локализован

Очаг заражения коронавирусом от медработника в екатеринбургской городской клинической больнице № 1 и за ее пределами полностью локализован. Инфекция обнаружена у более 80 человек, сообщил также Евгений Куйвашев в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным.