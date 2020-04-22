Власти регионов УФО до конца апреля завершат организацию дополнительных коек в больницах

"К 26 апреля количество коек, которые оборудованы кислородом и которое рекомендовано федеральным центром, мы обеспечим. В целом у нас более четырех тысяч коек. Одна койка на тысячу человек населения. Часть будет реанимационная, которая оборудована аппаратами ИВЛ. <…> На базе "Екатеринбург Экспо" развернут временный госпиталь на три тысяч коек, если ситуация начнет ухудшаться", - сказал он.

В Свердловской области работа по созданию дополнительного коечного фонда идет по плану, сообщил на внеочередном заседании регионального парламента первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов.

В регионах УФО подтверждено 1052 случаев заражения коронавирусом. Из них больше всего в Тюменской области - 319 случаев, в Свердловской - 243, в Ханты-Мансийском автономном округе - 203, в Ямало-Ненецком - 149, в Челябинской области - 116, Курганской - 22.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Власти регионов, входящих в Уральский федеральный округ (УФО), до конца апреля должны в условиях усложняющейся эпидемиологической ситуации организовать дополнительно 7 522 койкоместа в больницах, 5 265 из них должны быть обеспечены кислородом, 2 633 - аппаратами ИВЛ. Такую задачу перед регионами на совещании 13 апреля поставил полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов. На день совещания в округе было создано 5 487 мест (73% от плана). Работа по наращиванию коечного фонда идет и задача будет выполнена, сообщили ТАСС представители властей регионов и областных Минздравов.

Орлов уточнил, что дополнительно реализуется проект быстровозводимого инфекционного отделения на 50 коек с аппаратами ИВЛ на базе Центра медицины катастроф, оно будет запущено к середине мая. Работа ведется не только в Екатеринбурге, но и за его пределами. Так, на данный момент расширено инфекционное отделение в Артемовской ЦРБ, которое начинает принимать пациентов из Артемовского, Режевского и Алапаевского районов области.

"Это нужно, чтобы такие пациенты до получения результата пробы на коронавирус (анализ берут у всех больных с пневмониями и тяжелым течением ОРВИ) были локализованы и не создавали угрозу распространения заболевания. <…> Часть здания полностью изолирована от остальных помещений, работа будет осуществляться с соблюдением всех мер предосторожности", - приводят в пресс-службе слова главного врача Артемовской ЦРБ Андрея Карташова.

В Челябинской области на текущий момент развернуто порядка 1,3 тыс. коек. Как уточнил губернатор Алексей Текслер, этот объем полностью укомплектован специалистами.

"К 24 апреля развернем 2,5 тысячи коек (полная потребность Челябинской области для лечения коронавирусных пациентов - прим. ТАСС). Там дефицит есть, укомплектованность специалистами чуть меньше 100%. Нехватку специалистов будем восполнять переводом с других мест. Будем также привлекать ординаторов, но будем отвлекать медиков от их текущей работы только в том случае, если это понадобится", - сказал губернатор, добавив, что схема маршрутизации медиков с одних госпитальных баз региона на другие уже составлена, как и пофамильный список специалистов.

В клиники ведут кислород

В Курганской области на базе разворачиваемого инфекционного госпиталя медики смогут принять более 400 человек одновременно. Кроме того, решается вопрос о разворачивании еще 80 мест на площадке областной клинической больницы, сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

"Инфекционный госпиталь состоит из двух учреждений, расположенных на едином земельном участке - это инфекционная больница и вторая городская больница. Всего в обоих объектах предполагается разместить 414 коек, в том числе 54% коек с кислородной поддержкой, <...> 124 койки пока у нас находятся без кислородной поддержки. В апреле в госпитале завершится монтаж кислородной разводки, будет обеспечен доступ кислорода всех коек от потребности, в том числе с использованием станции выработки кислорода и рамки с кислородными баллонами", - рассказал Шумков.

По словам Шумкова, на случай переполнения инфекционного госпиталя предусмотрена дополнительная точка для приема инфекционных больных на базе Областной клинической больницы в Кургане - это 80 коек.

При необходимости пациенты в Курганской области смогут разместиться также на территории федерального медучреждения - Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) травматологии и ортопедии им. Г. А. Илизарова в Кургане, здесь могут принять до 85 пациентов.

Планы на федеральные койки

Разработать порядок использования регионами коечного фонда федеральных медучреждений ранее поручал правительству президент Владимир Путин. На Урале сильной потребности в использовании этого механизма пока нет. Так директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский сообщил ТАСС, что в настоящее время регион не планирует задействовать койкоместа в федеральных медучреждениях.

"В Югре есть больница ФМБА (Сургутская больница Западно-Сибирского медицинского центра Федерального медико-биологического агентства России - прим. ТАСС). Если будет сильно надо, то ее задействуем. Там около 100 койкомест. Но пока такой необходимости нет, да и прибавка в койкоместах будет незначительной", - сказал он, добавив, что в настоящее время в Югре достаточно койкомест, поэтому иные варианты увеличения коечного фонда в регионе сейчас не рассматриваются.

По информации департамента общественных и внешних связей Югры, к 28 апреля в регионе будет развернуто 1 125 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе 280 реанимационных. В условиях стационара уже развернуто 895 коек в 15 медицинских организациях, из них 710 коек обеспечено подачей кислорода, в том числе 315 - аппаратами искусственной вентиляции легких. Кроме того, в Югре насчитывается свыше 1 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких, 45 кислородных концентраторов и 3 аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (метод насыщения крови кислородом). Потребность региона на настоящий момент в аппаратах ИВЛ закрыта.

Клинику ФМБА (Салехардскую) планируют в случае необходимости использовать и власти Ямала, сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения региона.

"На сегодняшний день рассматривается возможность развертывания круглосуточных коек на площадях Салехардской больницы ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России для оказания медицинской помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией в стационарных условиях", - сказали в департаменте.

Власти ЯНАО уточнили, что федеральные нормативы в регионе предусматривают наличие в регионе 272 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. В настоящий момент все они готовы для размещения пациентов.