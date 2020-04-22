Онлайн-курсы и субсидии. Как власти УФО поддерживают бизнес в период пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Власти регионов Уральского федерального округа (УФО) оказывают поддержку предприятиям, оказавшимся в трудной финансовой ситуации в связи с распространением коронавируса. Бизнесменам предоставляют субсидии, отсрочки по арендной плате, а также онлайн-консультации.

В регионах УФО подтверждено 1 052 случая заражения коронавирусом. Из них больше всего в Тюменской области - 319 случаев, в Свердловской - 243, в Ханты-Мансийском автономном округе - 203, в Ямало-Ненецком - 149, в Челябинской области - 116, в Курганской - 22.

Обучение в интернете

В Курганской области начались бесплатные онлайн-консультации, где бизнесу, впервые столкнувшемуся с дистанционной торговлей из-за ситуации с коронавирусом, smm-специалисты рассказывают о том, как перестроиться на новый способ работы, организовав все максимально эффективно и быстро, сообщили в пресс-службе губернатора региона. "На первых уроках предприниматели узнают, например, о преимуществах продвижения сообществ в "ВКонтакте" и основы таргетированной рекламы", - сказали в пресс-службе.

Получить онлайн-консультацию о продвижении собственного дела предприниматели могут на официальной странице оперативного штаба региона в соцсети "ВКонтакте".

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) также выбрал онлайн-площадку для представления новых финансовых инструментов поддержки бизнеса. Заместитель директора СОФПП Валерий Пиличев рассказал, что из бюджета Свердловской области на докапитализацию фонда выделяется 300 млн рублей, которые будут направлены на финансовую помощь компаниям региона в виде льготных займов.

Снижение налога на имущество

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал новый пакет экономических мер, согласно которому для группы предприятий, пострадавших от коронавируса, будут снижены ставки налога на имущество в два раза на 2020 год. Кроме того, по словам главы региона, арендодателям снизят налог на имущество в обмен на предоставление ими отсрочки и снижение размера арендной платы для арендаторов из пострадавших сфер. Оставшиеся платежи по налогу на имущество можно будет оплатить в следующем году.