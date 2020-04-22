Онлайн-курсы и субсидии. Как власти УФО поддерживают бизнес в период пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Власти регионов Уральского федерального округа (УФО) оказывают поддержку предприятиям, оказавшимся в трудной финансовой ситуации в связи с распространением коронавируса. Бизнесменам предоставляют субсидии, отсрочки по арендной плате, а также онлайн-консультации.
В регионах УФО подтверждено 1 052 случая заражения коронавирусом. Из них больше всего в Тюменской области - 319 случаев, в Свердловской - 243, в Ханты-Мансийском автономном округе - 203, в Ямало-Ненецком - 149, в Челябинской области - 116, в Курганской - 22.
Обучение в интернете
В Курганской области начались бесплатные онлайн-консультации, где бизнесу, впервые столкнувшемуся с дистанционной торговлей из-за ситуации с коронавирусом, smm-специалисты рассказывают о том, как перестроиться на новый способ работы, организовав все максимально эффективно и быстро, сообщили в пресс-службе губернатора региона. "На первых уроках предприниматели узнают, например, о преимуществах продвижения сообществ в "ВКонтакте" и основы таргетированной рекламы", - сказали в пресс-службе.
Получить онлайн-консультацию о продвижении собственного дела предприниматели могут на официальной странице оперативного штаба региона в соцсети "ВКонтакте".
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) также выбрал онлайн-площадку для представления новых финансовых инструментов поддержки бизнеса. Заместитель директора СОФПП Валерий Пиличев рассказал, что из бюджета Свердловской области на докапитализацию фонда выделяется 300 млн рублей, которые будут направлены на финансовую помощь компаниям региона в виде льготных займов.
Снижение налога на имущество
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал новый пакет экономических мер, согласно которому для группы предприятий, пострадавших от коронавируса, будут снижены ставки налога на имущество в два раза на 2020 год. Кроме того, по словам главы региона, арендодателям снизят налог на имущество в обмен на предоставление ими отсрочки и снижение размера арендной платы для арендаторов из пострадавших сфер. Оставшиеся платежи по налогу на имущество можно будет оплатить в следующем году.
Отсрочку по арендной плате предлагают и предпринимателям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО-Югра) в качестве компенсации потерь, понесенных в связи с распространением коронавируса.
По данным, опубликованным на профильном портале "Бизнес Югры", для малого и среднего предпринимательства в регионе в настоящее время действуют более десяти различных мер поддержки. Среди них - отсрочка по аренде, поручительство по банковским кредитам, предоставление микрозаймов по льготным процентным ставкам, отсрочка по кредиту, мораторий на налоговые санкции. Также для бизнеса проводятся вебинары по повышению продаж, эффективности ведения переговоров, актуальным мерам поддержки предпринимателей.
Кроме того, для оказания адресной поддержки в Югре создается реестр наиболее пострадавших предпринимателей в период пандемии коронавируса. Как отметил в ходе онлайн-конференции заместитель губернатора Югры Николай Милькис, поддержку планируется оказывать адресно, каждому предпринимателю.
Помощь безработным
Власти уральских регионов также не оставляют без помощи граждан, которые в период пандемии остались без работы. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе гражданам, потерявшим работу после 1 марта 2020 года, будет выплачивать максимальное пособие по безработице в течение апреля, мая и июня вне зависимости от среднего заработка по предыдущему месту работы. На Ямале такое пособие составляет 18 195 рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Аналогичные меры приняты и в Свердловской области, где уволенные из-за ситуации, связанной с коронавирусом, сотрудники также могут получить пособие по безработице. Как сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, эта поддержка распространяется только на тех граждан, которые были трудоустроены официально. "Те, кто уволен из-за кризиса, из-за коронавируса, в апреле, мае и июне они могут получить пособие по безработице в размере МРОТ плюс уральский [коэффициент], то есть 13 950 рублей. Встать на учет они могут дистанционно: зайти на сайт госуслуг или на сайт "Работа в России" и там подать заявление. С работодателем, с пенсионным фондом свяжутся", - сказал Ветлужских.
Не остаются без внимания и самозанятые свердловчане. Как отметил заместитель директора СОФПП Валерий Пиличев, граждане, которые успели зарегистрироваться до 1 апреля, смогут подать заявление на получение единовременной выплаты в 5 тысяч рублей.