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Театр в Екатеринбурге поставит балет по произведениям композитора Леонида Десятникова

Мировая премьера состоится в октябре в Екатеринбургском государственном академическом театре оперы и балета
Леонид Десятников Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Леонид Десятников
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Музыкальные произведения советского и российского композитора Леонида Десятникова лягут в основу балета, мировая премьера которого состоится в октябре в Екатеринбургском государственном академическом театре оперы и балета. Об этом сообщил в среду на конференции в уральском региональном центре ТАСС пианист и музыкальный руководитель проекта Алексей Гориболь.

"В первой части [юбилейного проекта Леонида Десятникова L.A.D.] по мысли Максима Петрова и Антона Пиманова будут фортепианные пьесы, которые впервые приобретут пластический эквивалент: это концертный вальс в честь Диггенса, музыка из кинофильма "Подмосковные вечера" и два фрагмента из музыки Десятникова к спектаклю "Живой труп" для фортепианного трио. <...> И Вячеслав Самодуров ставит самое масштабное по количеству участников произведение, которое тоже в первый раз будет иметь хореографическое выражение - кантата для солистов камерного ансамбля мужского хора и фортепиано. Премьера назначена на 16 октября", - сказал он.

Гориболь также сообщил, что на концерте планируется поставить "Вариации на обретение жилища для виолончели и фортепиано", пьесу "Как старый шарманщик" для скрипки и фортепиано Десятникова.

Продюсер проекта Екатерина Барер отметила, что идея создания проекта возникла более пяти лет назад, и сейчас удалось приступить к его реализации. Она добавила, что организаторы рассчитывают на "длинную гастрольную жизнь" проекта - в этом им поможет фонд поддержки и развития искусства M.ART.

Кроме того, в преддверии премьеры, 14 октября, организаторы планируют организовать творческую встречу с Леонидом Десятниковым в Ельцин центре в Екатеринбурге.

L.A.D. - совместный проект театра Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета, продюсерской компании JOKERlab и фонда поддержки современной российской культуры М.АRT.

О Десятникове

Леонид Десятников родился в Харькове, окончил Ленинградскую консерваторию, в 2009-2010 годах композитор работал музыкальным руководителем Большого театра. Также он является автором музыки к художественным фильмам "Закат", "Затерянный в Сибири", "Подмосковные вечера", "Серп и молот", "Москва", "Мишень" и многие другие.

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