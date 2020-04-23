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Музей Югры впервые в России собрал редкие фотографии из жизни народов Севера за 100 лет

Фотографии сделаны в период с 1870 по 1970 годы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 апреля. /ТАСС/. Этнографический музей под открытым небом "Торум маа" (Ханты-Мансийск, Югра) впервые в России собрал свыше 400 редких фотографий коренных малочисленных народов Севера. Среди них снимки ловли рыбы, охоты, панорамы поселений и их жителей, моменты быта обских угров, сообщила ТАСС заместитель директора по научной работе "Торум маа" Эрика Сургутскова.

"В мире не так много черно-белых фотографий коренных малочисленных народов Севера, их выявление - сложная работа. Музею "Торум маа" удалось найти более 400 таких редких снимков, сделанных с 1870 года по 1970 годы. Их мы выложили в специальном разделе "Обские Угры. Фоторетроспектива" на сайте нашего музея", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, такая работа была проделана впервые в России. "Мы не находили в России подобных нашему проекты, чтобы в одном месте были собраны фотографии коренных народов Севера за такой промежуток времени <…> Фотографии были собраны из музейных фондов, архивных хранилищ, семейных архивов жителей Югры", - уточнила Сургутскова.

Значительное число фотографий сделано на территории нынешнего Ямало-Ненецкого автономного округа и севера ХМАО. На снимках, в частности, запечатлены сцены охоты, рыбалки, панорамы сел и портреты их жителей. Кроме того, здесь собраны около 20 фотографий представителей народов ханты и манси, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Сургутскова добавила, что работа над ресурсом будет продолжаться. "Мы продолжим собирать фотографии из открытых источников, семейных архивов. Надеемся, что живущие в Югре представители коренных народов будут чаще откликаться и предоставлять нам фотографии из своих семейных архивов", - резюмировала замдиректора музея.

По данным региональных властей, в настоящее время в Югре проживает более 30 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера (ханты, манси, ненцы). Это около 2% от всего населения региона (более 1,6 млн человек). Примерно 4,5 тыс. из них ведут традиционный образ жизни.

Теги
РоссияАрктика сегодняХанты-Мансийский автономный округ
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