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В общежитии в Лангепасе произошел пожар на площади 630 кв. метров

Спасены два человека, пострадавших нет

ТАСС, 23 апреля. Крыша общежития горит в городе Лангепас в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) на площади 630 кв. метров. Как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС России, спасены два человека.

В МЧС отметили, что пожар начался в двухэтажном деревянном здании на улице Солнечная, дом 50. "По предварительной информации горит кровля по всей площади 630 кв. метров. Спасено два человека, эвакуировались 50, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что в 10:28 (08:28 мск) пожар локализован по всей площади.

Всего в здании проживало 65 человек. В настоящее время проводится защита от огня соседнего деревянного здания. Всего к тушению привлечено 27 человек и шесть единиц техники.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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В Лангепасе ликвидировали открытое горение в общежитии
По предварительной информации, спасены два человека, пострадавших нет
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