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В Лангепасе ликвидировали открытое горение в общежитии

По предварительной информации, спасены два человека, пострадавших нет
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© ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому округу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 апреля. /ТАСС/. Открытое горение ликвидировано в общежитии в городе Лангепасе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 10:48 ликвидация открытого горения. Информации о погибших и пострадавших в настоящее время нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе МЧС России ТАСС сообщали, что крыша общежития горит в Лангепасе на площади 630 кв. метров. Пожар начался в двухэтажном деревянном здании на улице Солнечной, дом 50. По предварительной информации, спасены два человека, эвакуировались 50. Всего в общежитии проживали 65 человек.

По данным регионального главка МЧС, пожар был локализован в 10:28 (08:28 мск) по всей площади. К тушению привлечено 27 человек и шесть единиц техники.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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