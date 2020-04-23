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75-летие Победы

Курганские власти и предприниматели выделят на ремонт памятников ВОВ более 10 млн рублей

На средства из областного бюджета восстановят 61 монумент

ТАСС, 23 апреля. Власти Курганской области и представители бизнеса региона выделят на ремонт памятников и обелисков героям Великой Отечественной войны более 10 млн рублей, сообщили в четверг в пресс-службе губернатора региона.

"Власти совместно с бизнесом отремонтируют памятники погибшим воинам в Курганской области. <...> Приведут в порядок памятники и обелиски героям Великой Отечественной войны, которых насчитывается на территории нашего региона более 900, средства на это выделит не только бюджет региона, но и благотворители - коммерческие компании. <...> Муниципалитетам на эти цели из областного [бюджета] передадут 9,5 млн рублей, которые будут направлены на восстановление 61 монумента в рамках программы по программе сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия в Курганской области", - говорится в сообщении.

Так, местное отделение "Сбербанка" выделит на ремонт и другие мероприятия более 1 млн рублей, а его сотрудники планируют высадить Аллею героев в парке Победы в Кургане и благоустроить госпиталь Ветеранов. Работники "Курганоблгаза" примут участие в ремонте памятников в поселках Нижняя Утятка и Черемухово. За счет нескольких компаний планируется отремонтировать памятники в Шадринском, Целинном и Далматовском районах.

"Предстоит капитально отремонтировать памятник Александру Матросову в Кургане <...>, в Шадринске масштабный ремонт ждет сквер Победы, как и мемориал в селе Кислянском Юргамышского района. Планируется заменить ветхие памятники в Белозерском и Кетовском районах. Значительные суммы предусмотрены на ремонт памятников в деревне Вяткино Каргапольского и в селе Лопатки Лебяжьевского районов", - добавляют в пресс-службе.

Теги
РоссияКурганская область75-летие Победы
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