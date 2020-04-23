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Пандемия коронавируса нового типа

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Решение о том, будут ли это бумажные или цифровые пропуска, пока не принято

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников. На данный момент прорабатываются технические моменты и критерии, по которым будут выдавать пропуска, сообщил в четверг журналистам заместитель губернатора региона Павел Креков.

В среду, 22 апреля, глава региона Евгений Куйвашев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что власти рассматривают возможность введения пропусков.

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"Мы сейчас разрабатываем пропускную систему. Она будет введена точно. Сейчас ее критерии, технологические вещи прорабатываются. Меры контроля будут усилены в эти дни. Стратегическая наша задача состоит в том, чтобы праздничные дни прошли в условиях максимальной изоляции", - сказал Креков.

По его словам, будут это бумажные или цифровые пропуска, решение пока не принято. "Будет круг учреждений и предприятий, которые будут работать, на дачу мы никому не запретим выезжать. Завтра будет заседание штаба, где специально этот вопрос будет обсуждаться, и будет больше подробностей", - пояснил Креков.

В Свердловской области зарегистрирован 271 случай заражения коронавирусом, 71 человек выздоровел, один умер.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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