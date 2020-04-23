Количество заразившихся коронавирусом вахтовиков на Ямале превысило 100

"По состоянию на 23 апреля Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено 94 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего - 243", - говорится в сообщении.

ТАСС, 23 апреля. Количество вахтовиков на месторождениях Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), заразившихся коронавирусной инфекцией, составило 117 человек. По данным на 23 апреля, в регионе выявлено 94 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, 88 из которых - вахтовые рабочие, сообщили в оперативном штабе ЯНАО в четверг.

В штабе уточнили, что в целом 23 апреля на месторождениях ЯНАО подтверждено 88 новых случаев заболевания COVID-19. Всего выявлено 117 случаев заражения на ямальских месторождениях.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, основной прирост за сутки Ямалу обеспечил очаг на месторождении в Ямальском районе.

"Большой прирост сегодня дали вахтовые рабочие с месторождений - сразу 74 случая - на производстве в Ямальском районе. Сейчас там проводится активная работа эпидемиологам, продолжается выявление и обследование контактных. И 14 новых случаев - это среди вахтовиков, вывезенных в Ноябрьск из Якутии. Все проходят лечение под присмотром врачей Ноябрьска", - приводит пресс-служба слова руководителя оперативного штаба ЯНАО Татьяны Бучковой.