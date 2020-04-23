Военные провели онлайн-парад и автовальс для 104-летнего ветерана в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) провели онлайн-парад для 104-летнего ветерана Великой Отечественной войны Семена Семеновича Козьмина, проживающего в Екатеринбурге. Об этом говорится в сообщении пресс-службы округа, распространенном в четверг.

"На подвижном экране, развернутом под окнами фронтовика, военнослужащие показали автомобильный вальс на армейских внедорожниках УАЗ. Автомобильные расчеты выполнили построение в виде цифры 75, затем синхронные проезды в форме "восьмерки", "движения во фронт", "отметка на карте" и другие элементы фигурного вождения. В завершение показа колонна прошла единым строем, как в ходе парадного проезда механизированной колонны на День Победы перед трибуной, выдерживая единую скорость, дистанцию и интервалы между автомобилями", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что временно исполняющий обязанности заместителя командующего войсками ЦВО по военно-политической работе полковник Андрей Соболев передал фронтовику поздравительный адрес, подарочный набор и вручил медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне".

Семен Семенович Козьмин проходил службу в должности политработника. Был награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной звезды, медалью "За боевые заслуги", другими наградами. Сражался на основных фронтах Великой Отечественной войны, а после победы служил в воинских частях на Сахалине, в Западной Украине, на Урале.

20 апреля командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что в округе ко Дню Победы проведут для ветеранов войны мини-парады в онлайн-формате.