В больнице на Урале сняли карантин после того, как не нашли COVID-19 у умершей пациентки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Карантин в Богдановичской центральной районной больнице (Свердловская область) снят после того, как посмертные анализы не подтвердили наличие коронавируса у пациентки (данный случай мог стать вторым в региональной сводке смертей людей с коронавирусом - прим. ТАСС). Об этом сообщил в четверг на брифинге заместитель губернатора региона Павел Креков.

После первого положительного анализа на коронавирус у 70-летней женщины 21 апреля были изолированы 45 медицинских сотрудников и 23 пациента, которые определены как потенциально контактные различного уровня. Было принято решение о закрытии на прием и выписку хирургического корпуса.

"Мы можем снять карантинные меры с больницы, эта смерть не связана с COVID-19. Пришли окончательные результаты, что смерть не связана с коронавирусом", - сказал Креков.

Он добавил, что эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная. "Мы избежали взрывного роста, но у нас очень много бессимптомных больных, а значит, меры изоляции архиважны. Приближаются праздники и праздничная неделя, и мы хотели бы, чтобы они прошли в режиме максимальной изоляции", - отметил замгубернатора.

До этого в регионе уже был зафиксирован случай смерти пациента с коронавирусом, о котором губернатор Евгений Куйвашев объявил 17 апреля. Умер 54-летний мужчина, у которого была пневмония, а коронавирус подтвержден посмертно. При жизни все анализы давали отрицательный результат. Таким образом, по состоянию на 23 апреля в Свердловской области зарегистрирован 271 случай заражения коронавирусом, 71 человек выздоровел, один умер.