Все регионы Урала подписали соглашение о координации усилий в борьбе с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Все шесть регионов Уральского федерального округа (УрФО), в котором подтверждено 1 270 случаев заражения коронавирусом, подписали между собой соглашение, которое подразумевает совместную координацию действий по борьбе с инфекцией, а также при необходимости оказание помощи заразившимся из одного региона в другом. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО.
В апреле полпред в УрФО Николай Цуканов на совещании со всеми губернаторами призвал все регионы пересмотреть соглашения о медицинском взаимодействии, а также раскритиковал позицию одного из регионов округа, который не планировал объединять усилия в борьбе с инфекцией с другими уральскими регионами.
"Все главы уральских регионов подписали соглашение о взаимопомощи в связи с распространением коронавируса. Будет осуществляться обмен информацией между регионами, проведение телемедицинских консультаций между больницами разных регионов, если это будет необходимо. Кроме того, субъекты округа готовы принимать пациентов из других регионов, делиться медицинским оборудованием, средствами индивидуальной защиты, организовывать питание для медиков", - сказали в пресс-службе.
В полпредстве отметили, что соглашение уже вступило в силу. Его подписание позволит объединить усилия и помочь регионам справиться с проблемами, вызванными с распространением коронавируса. Цуканов сообщил ТАСС, что регионы и полпредство уже разработали комплекс мер для эффективного межрегионального взаимодействия.
Всего в регионах УрФО подтверждено 1 270 случаев заражения коронавирусом: в Тюменской области - 341, в Свердловской - 271, в Ханты-Мансийском автономном округе - 215, в Ямало-Ненецком автономном округе - 243, в Челябинской области - 173, в Курганской - 27.