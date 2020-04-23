Все регионы Урала подписали соглашение о координации усилий в борьбе с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Все шесть регионов Уральского федерального округа (УрФО), в котором подтверждено 1 270 случаев заражения коронавирусом, подписали между собой соглашение, которое подразумевает совместную координацию действий по борьбе с инфекцией, а также при необходимости оказание помощи заразившимся из одного региона в другом. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО.

В апреле полпред в УрФО Николай Цуканов на совещании со всеми губернаторами призвал все регионы пересмотреть соглашения о медицинском взаимодействии, а также раскритиковал позицию одного из регионов округа, который не планировал объединять усилия в борьбе с инфекцией с другими уральскими регионами.