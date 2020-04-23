Проект высокоскоростной магистрали Екатеринбург - Челябинск заморозили на фоне пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Екатеринбург - Челябинск заморожен из-за необходимости перераспределения финансовых и нефинансовых ресурсов в период пандемии. Об этом сообщается в четверг на странице хозяйственного партнерства "Уральская скоростная магистраль" (ХП УСМ) в Facebook.
"В связи с ситуацией в стране и мире общим собранием участников ХП УСМ принято решение о заморозке проекта. Это связано, в том числе, с необходимостью приоритезации расходов и перераспределения финансовых и нефинансовых ресурсов с целью преодоления социально-экономического кризиса в результате распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за время работы партнерства удалось провести проект от идеи до рассмотрения частной концессионной инициативы в правительстве РФ и согласовать часть условий концессионного соглашения. "Уверены, что после стабилизации ситуации в стране и наступления более благоприятной обстановки проект вновь встанет на повестке дня, и новая команда даст новый импульс его развитию", - уточняют в партнерстве.
Ранее проект уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали был внесен в перечень проектов стратегического плана развития Екатеринбурга до 2030 года. Проект магистрали Екатеринбург - Челябинск предполагает строительство новой двухпутной железнодорожной линии со скоростью движения 300 км/ч. Она должна соединить два областных центра и сократить время в пути из одного города в другой до 1 часа 10 минут с нынешних пяти с лишним часов.