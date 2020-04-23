Проект высокоскоростной магистрали Екатеринбург - Челябинск заморозили на фоне пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Екатеринбург - Челябинск заморожен из-за необходимости перераспределения финансовых и нефинансовых ресурсов в период пандемии. Об этом сообщается в четверг на странице хозяйственного партнерства "Уральская скоростная магистраль" (ХП УСМ) в Facebook.

"В связи с ситуацией в стране и мире общим собранием участников ХП УСМ принято решение о заморозке проекта. Это связано, в том числе, с необходимостью приоритезации расходов и перераспределения финансовых и нефинансовых ресурсов с целью преодоления социально-экономического кризиса в результате распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.