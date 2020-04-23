В регионах УФО ужесточат режим самоизоляции на майские праздники

О внедрении системы пропусков в Свердловской области сообщил журналистам в четверг заместитель губернатора Павел Креков. "Приближаются праздничные дни. Мы хотели бы, чтобы жители провели праздники в режиме максимальной самоизоляции - если нам удастся это сделать, мы совершим очень серьезный прорыв, связанный с эпидситуацией, это мнение медиков, это мнение санитарных врачей. Пропускная система разрабатывается, она будет введена точно", - сказал он, уточнив, что выездам жителей на дачные участки, в том числе для самоизоляции там, препятствовать в регионе не будут.

В регионах УФО подтверждено 1 270 случаев заражения коронавирусом. Из них больше всего в Тюменской области - 341 случай, в Свердловской - 271, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) - 215, в Ямало-Ненецком - 243, в Челябинской области - 173, в Курганской - 27.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Власти ряда регионов Уральского федерального округа (УФО) планируют ужесточить режим самоизоляции и ввести новые ограничения в преддверии майских праздников: в Свердловской области вводят пропускную систему, в Челябинской готовы внедрить ее при необходимости, а в Курганской - развернули мобильный пункт для проверки прибывающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Праздничные мероприятия пройдут в режиме онлайн, шествия будут отменены.

В Челябинской области также заявили о разработке системы электронных пропусков, но планируют применить ее в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе. Как пояснил журналистам первый заместитель губернатора Виктор Мамин, получая пропуск, люди должны будут указывать адрес пункта отправления и назначения. Поездка в личных целях должна длиться не более трех часов, при этом гражданин не должен отклоняться от оптимальной траектории движения.

В Кургане рядом с железнодорожным вокзалом развернули мобильный пункт - теперь все приезжающие поездами из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области сдают анализ на COVID-19 сразу по прибытии, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

В соседней Свердловской области военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) проведут дезинфекционные мероприятия более 110 домов-интернатов для пожилых и детей - такое решение принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин по обращению губернатора региона Евгения Куйвашева, сообщили в пресс-службе ЦВО. Планируется привлечь сводные подразделения бригады радиационной, химической и биологической защиты ЦВО с задействованием современных авторазливочных станции АРС-14КМ.

"Первомай на балконе" и салюты онлайн

В Свердловской области первомайские акции будут проходить в режиме онлайн либо на балконах жителей. "Многие профкомы будут проводить акцию "Первомай на балконе", тут мы централизованно изготавливаем флажки", - сказал на пресс-конференции в уральском информационном центре ТАСС председатель Федерации профсоюзов региона Андрей Ветлужских. Он также отметил, что в области 1 Мая пройдет акция помощи ветеранам профсоюза, ветеранам труда - их поздравят по телефону, также обсуждается предложение подарить им наборы с продуктами или антисептиками.

В Ханты-Мансийском автономном округе праздничные мероприятия проходят согласование. "Сейчас все мероприятия окончательно согласовываются. Скорее всего, на 1 Мая ничего не пройдет в режиме шествий, митингов, но окончательное решение будет до 27 апреля", - сказали ТАСС в пресс-службах администраций Сургута, Ханты-Мансийска и Нижневартовска.

В Екатеринбурге, помимо первомайского, отменили также шествие в честь Дня радио 7 мая, проводимое Уральским федеральным университетом. В этом году празднование для студентов, сотрудников и выпускников вуза пройдет в онлайн-формате, сообщили в пресс-службе университета.

"Несмотря на отмену шествия, все традиции праздника будут сохранены: ректор УрФУ и дирекция института обратятся с поздравлением к студентам и выпускникам, в социальных сетях радиофака состоятся розыгрыши полезных подарков от партнеров-работодателей. В институте рассчитывают согласовать с ответственными службами и традиционный салют с крыши небоскреба "Высоцкий" - его университет готов показать в онлайн-трансляции", - сказал директор института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков.