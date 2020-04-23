Власти Лангепаса помогут погорельцам с едой, одеждой и восстановлением документов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 апреля. /ТАСС/. Власти города Лангепас в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) окажут помощь жителям общежития, где в четверг произошел пожар, с едой, одеждой, восстановлением документов. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

"Необходимо в кратчайшие сроки подготовить уточненные списки граждан, реально проживающих в данном общежитии. Именно им в первоочередном порядке должны быть предоставлены места для размещения и оказана вся необходимая помощь. Это касается обеспечения и питанием, и одеждой, и предметами первой необходимости", - приводятся в сообщении слова главы Лангепаса Бориса Сурцева.

Как отметила начальник управления социальной защиты населения Галина Менченя, продуктовые наборы уже сформированы, одежда предоставлена центром социальной адаптации Серафима Саровского. До конца дня они будут развезены по адресам. Также в настоящее время специалисты соцзащиты помогают пострадавшим в восстановлении документов и оказании им единовременной материальной помощи, а детям будут предоставлены ученическая мебель и школьные принадлежности.

Всего в общежитии зарегистрировано около 60 человек. Погорельцев временно разместили в свободных комнатах муниципального жилого фонда. "Очагом возгорания стала одна из квартир на втором этаже, затем огонь переместился на кровлю здания. <…> По предварительной оценке специалистов, восстановление горевшего общежития находится под большим вопросом - значительно пострадал второй этаж и кровля. Окончательное заключение даст специальная комиссия после проведения соответствующей экспертизы", - добавили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе МЧС России ТАСС сообщали о горении крыши двухэтажного деревянного здания общежития на улице Солнечной, 50 в Лангепасе на площади 630 кв. метров. Были спасены два человека, эвакуировались 50, никто не пострадал. По данным регионального главка МЧС, сообщение о пожаре поступило в четверг в 09:19 по местному времени (07:19 мск), открытое горение на всей площади ликвидировано в 10:48 (08:48 мск).