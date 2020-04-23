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75-летие Победы

Курганский драмтеатр устроит 9 мая для самоизолированных жителей "концерт на колесах"

Артисты проедут по улицам города, исполняя песни военных лет

ТАСС, 23 апреля. Артисты Курганского государственного театра драмы проведут музыкальный флешмоб "Песни Победы". Они проедут 9 мая по улицам Кургана, исполняя песни военных лет для жителей и ветеранов Великой Отечественной войны, оставшихся из-за ситуации с коронавирусом дома, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе губернатора области.

"9 мая планируется проведение музыкального флешмоба "Песни Победы" с участием артистов Курганского государственного театра драмы, в рамках которого состоится проезд по улицам города с исполнением песен военных лет, трансляцией сообщения Юрия Левитана о капитуляции Германии", - сказали в пресс-службе.

В правительстве региона пояснили ТАСС, что из-за ситуации с коронавирусом власти разработали альтернативные праздничные мероприятия ко Дню Победы. Так, жители смогут увидеть из своих окон трансляцию Книг Памяти и тематических видеороликов на уличных экранах. Рекламные щиты в этот день будут отображать выставки "Зауральцы - Герои Советского Союза" и "Дорогами войны".

Кроме того, власти активизируют работу в онлайн-формате. Например, 8 мая и на экранах Кургана и в интернете пройдет онлайн-акция "Свеча Памяти" - трансляция карты Курганской области с параллельным показом церемонии зажжения свечи Памяти главами муниципальных образований региона. Помимо этого в сети, на телевидении и радио пройдут трансляции спектаклей-концертов "Дорога на Берлин", "Азбука войны", концертных программ "Мы этой памяти верны", акций от жителей "Марафон поздравлений", "Строки Победы".

"Также 9 мая состоится большой онлайн-концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Курганской области. Планируются адресные поздравления ветеранов", - добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияКурганская область75-летие Победы
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