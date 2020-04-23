Курганский драмтеатр устроит 9 мая для самоизолированных жителей "концерт на колесах"

ТАСС, 23 апреля. Артисты Курганского государственного театра драмы проведут музыкальный флешмоб "Песни Победы". Они проедут 9 мая по улицам Кургана, исполняя песни военных лет для жителей и ветеранов Великой Отечественной войны, оставшихся из-за ситуации с коронавирусом дома, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе губернатора области.

"9 мая планируется проведение музыкального флешмоба "Песни Победы" с участием артистов Курганского государственного театра драмы, в рамках которого состоится проезд по улицам города с исполнением песен военных лет, трансляцией сообщения Юрия Левитана о капитуляции Германии", - сказали в пресс-службе.

В правительстве региона пояснили ТАСС, что из-за ситуации с коронавирусом власти разработали альтернативные праздничные мероприятия ко Дню Победы. Так, жители смогут увидеть из своих окон трансляцию Книг Памяти и тематических видеороликов на уличных экранах. Рекламные щиты в этот день будут отображать выставки "Зауральцы - Герои Советского Союза" и "Дорогами войны".

Кроме того, власти активизируют работу в онлайн-формате. Например, 8 мая и на экранах Кургана и в интернете пройдет онлайн-акция "Свеча Памяти" - трансляция карты Курганской области с параллельным показом церемонии зажжения свечи Памяти главами муниципальных образований региона. Помимо этого в сети, на телевидении и радио пройдут трансляции спектаклей-концертов "Дорога на Берлин", "Азбука войны", концертных программ "Мы этой памяти верны", акций от жителей "Марафон поздравлений", "Строки Победы".

"Также 9 мая состоится большой онлайн-концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Курганской области. Планируются адресные поздравления ветеранов", - добавили в пресс-службе.