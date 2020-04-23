Власти Екатеринбурга рассчитывают получить 200 млн рублей на "Эрмитаж-Урал" до конца года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга рассчитывают получить 200 млн рублей от Министерства культуры РФ на культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Урал", который откроется в ноябре в двух зданиях в центре Екатеринбурга, до конца 2020 года. Об этом сообщил ТАСС начальник Управления культуры администрации города Илья Марков.

О выделении 200 млн рублей Министерством культуры РФ на оборудование "Эрмитаж-Урала" стало известно в декабре 2019 года.

"До сих пор не найден механизм получения 200 млн рублей из федерального бюджета. <…> Теперь уже очевидно, что вряд ли это будет завтра, но, скорее всего, это будет в конце года. Мы хотели бы, чтобы это было в этом году, чтобы можно было уже завершить и полностью объект ввести в эксплуатацию", - сказал Марков.

В апреле 2019 года глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что в список технического оснащения, которое необходимо закупить, входят системы обеспечения климата, оборудование для реставрации и хранения. В октябре 2019 года министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина сообщила журналистам, что в музей необходимо оборудование для размещения экспонатов и специальная система освещения.

Центр будет размещен в двух зданиях на улице Вайнера: в одном будут экспозиции, в другом - фондохранилище, реставрационные мастерские, классы для проведения лекций и встреч. На строительство центра уже выделено около 600 млн рублей.

Свердловск (ныне Екатеринбург) занимает особое место в истории Государственного Эрмитажа. В июле 1941 года из Ленинграда на Урал двумя эшелонами были эвакуированы 1,118 млн экспонатов из коллекции музея. В здании Свердловской картинной галереи они хранились на протяжении всей Великой Отечественной войны. В октябре 1945 года ценности были возвращены в Ленинград, а в 1947 году в благодарность за сохранение коллекции Свердловску было подарено более 200 спасенных предметов.