Две линии по производству медицинских масок прибыли на Урал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Две линии по производству медицинских масок для Челябинской и Свердловской областей прибыли в Екатеринбург. Мощность одного производства составляет 5 млн масок в месяц, сообщили в фонде святой Екатерины, учредители которого профинансировали доставку комплектующих.

"Монтаж одной из них, купленной главой компании "Сима-ленд" и учредителем фонда святой Екатерины Андреем Симановским, начнется на площадке завода "Медсинтез" в ближайшее время. Мощность нового производства составляет свыше 5 млн масок в месяц", - говорится в сообщении.

В фонде добавили, что вторая линия, приобретенная на средства главы РМК Игоря Алтушкина, будет смонтирована и начнет работу на территории Челябинской области.

В регионах Уральского федерального округа подтверждено 1 270 случаев заражения коронавирусом. Из них больше всего в Тюменской области - 341 случай, в Свердловской - 271, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) - 215, в Ямало-Ненецком АО - 243, в Челябинской области - 173, в Курганской - 27.